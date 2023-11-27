Тренер «Салавата Юлаева» Козлов надеется, что Овечкин догонит Гретцки

Сегодня, 09:35
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об игре за «Вашингтон» вместе с Александром Овечкиным.
— Каким вы запомнили молодого Овечкина?
— Это просто сгусток энергии был. Какая была у него мощь, как он шел в обыгрыш, какой был бросок, как глаза у него горели. Это и делает его уникальным.
— Догонит Гретцки?
— Надеюсь.
В этом сезоне 38-летний Овечкин набрал 12 (5+7) очков в 17 играх регулярного чемпионата НХЛ.
Всего в североамериканской лиге за карьеру россиянин забросил 827 шайб. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории, лидирует канадец Уэйн Гретцки (894).