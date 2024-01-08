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Сегодня, 13:07

Третьяк пожелал Малкину достичь отметки в 500 голов в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал игру форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

В конце декабря 37-летний нападающий вышел на чистое второе место по голам в НХЛ среди россиян, обойдя Сергея Федорова. На данный момент в активе Малкина 485 заброшенных шайб.

«Поздравляю Малкина. Его достижения в его возрасте говорят о том, что он настоящий профессионал. Дойдет ли он до отметки в 500 голов? Желаю ему в этом удачи», — приводит слова Третьяка РИА «Новости».

В текущем сезоне на счету Малкина 33 (14+19) очка в 38 матчах в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: РИА «Новости»
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
Владислав Третьяк
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