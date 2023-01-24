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НХЛ

Сегодня, 17:12

У помощника главного тренера «Оттавы» обнаружена тяжелая неизлечимая болезнь

Иван Шитик
Корреспондент
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У помощника главного тренера «Оттавы» Боба Джонса обнаружена тяжелая болезнь — боковой амиотрофический склероз (БАС), сообщает пресс-сулжба клуба.

Это прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

53-летний Джонс входит в тренерский штаб «Сенаторз» с 2019 года. До этого он был тренером команд в АХЛ и юниорской лиги Онтарио.

В 2022 году от этого недуга скончался легендарный шведский хоккеист Берье Сальминг.

ХК Оттава Сенаторз
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