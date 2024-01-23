Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:55

Каменский не видит ничего страшного в автоголе Малкина: «Такой инцидент может случиться с каждым»

Telegram Дзен

Олимпийский чемпион Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал автогол нпадающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:5).

«Это инцидент, который может случиться с каждым. Здесь ничего страшного нет. Конечно, это обидная ошибка, но никакой серьезной реакции на это со стороны команды не будет. Пошутят над ним и все», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

«Питтсбург» с 48 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Аризона» с 49 очками — на девятой строчке «Запада».

Евгений Малкин
ХК Аризона Койотс
ХК Питтсбург Пингвинз
Валерий Каменский
0
Читайте также
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
«Картину Боттичелли изрезали и залили кровью. Сосед пролежал мертвым неделю». Истории Андрея Канчельскиса
Министр обороны ФРГ призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи
СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве
Популярное видео
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

Терещенко объяснил автогол Малкина: «Летанг неудобно отдал ему передачу»