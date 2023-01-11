Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:22

Каменский: «Кучеров вместе с «Тампой» будет одним из главных претендентов на Кубок Стэнли»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский назвал российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова и его команду одними из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли.

«Кучеров является одним из лучших нападающих НХЛ и нашей страны. Он доказывает это своей стабильностью и высокой результативностью. Мы всегда болеем за Никиту и радуемся, когда его имя и других наших хоккеистов появляется на первых страницах изданий и на верхних строчках в рейтингах. Это говорит о том, что российский хоккей как был, так и остается первым в мире и таланты из России были и будут. Кучеров вместе с «Тампой» будет одним из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли, хотя много кто может его выиграть», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

В текущем сезоне 29-летний россиянин сыграл за «Тампу» 39 игр и набрал 59 (16+43) очков.

Его команда занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 39 встречах.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskii-kucherov-vmeste-s-tampoi-bei-budet-odnim-iz-glavnykh-pretendentov-na-pobedu-v-kubke-stenli-219131/
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Валерий Каменский
0
Читайте также
Тарасова пожелала скорейшего выздоровления Костомарову
Семенович верит в возвращение на лед Костомарова
В ВСУ признали большие потери у Артемовска
Толкнувший офицера военный приговорен к 5,5 года лишения свободы
Командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО назначен начальник Генштаба Герасимов
В Италии заявили о недооценке Киевом российских военных
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

НХЛ: «Филадельфия» — «Вашингтон» и другие матчи 12 января