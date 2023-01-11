Гашек призвал чешский телеканал прекратить трансляции матчей НХЛ из-за выступлений в лиге россиян

Бывший вратарь Доминик Гашек призвал чешский телеканал Nova Sport прекратить трансляции матчей НХЛ из-за выступлений в лиге российских хоккеистов.

Помимо этого, Гашек критиковал лигу за вызов россиян на Матч звезд-2023.

Чешский голкипер выступал в североамериканской лиге с 1990 по 2008 год. Гашек играл за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» и «Оттаву». Он является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Гашек призывал не допускать российских спортсменов на международные соревнования.