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Сегодня, 13:26

Гашек призвал чешский телеканал прекратить трансляции матчей НХЛ из-за выступлений в лиге россиян

Руслан Минаев
Доминик Гашек.
Фото ?esk? rozhlas
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Бывший вратарь Доминик Гашек призвал чешский телеканал Nova Sport прекратить трансляции матчей НХЛ из-за выступлений в лиге российских хоккеистов.

Помимо этого, Гашек критиковал лигу за вызов россиян на Матч звезд-2023.

Чешский голкипер выступал в североамериканской лиге с 1990 по 2008 год. Гашек играл за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» и «Оттаву». Он является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Гашек призывал не допускать российских спортсменов на международные соревнования.

Доминик Гашек
Хоккей
НХЛ
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