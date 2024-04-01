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НХЛ

Сегодня, 01:07

«Ванкувер» обыграл «Анахайм» и прервал серию из двух поражений

Сергей Разин
корреспондент
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«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Анахайм» со счетом 3:2.

В составе «Кэнакс» отличились Брок Босер и Дакота Джошуа, оформивший дубль. У «Дакс» голы забили Олен Зеллвегер и Мэйсон Мактавиш.

«Ванкувер» прервал серию из двух поражений и со 100 очками расположился на втором месте в Западной конференции. «Анахайм» с 52 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Анахайм» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы: Босер — 38 (бол., Хьюз, Миллер), 11:26 — 1:0. Джошуа — 14 (бол., Сутер, Гронек), 29:34 — 2:0. Зеллвегер — 1 (Лундестрем, Ватрано), 43:37 — 2:1. Мактавиш — 18 (Линдстрем, Зеграс), 44:48 — 2:2. Джошуа — 15 (Гарлэнд, Миллер), 57:47 — 3:2.

Вратари: Силов — Достал (58:14).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (9+8+13) — 22 (5+12+5).

Наши: Михеев (11.27/0/0), Подколзин (9.52/1/-1) — -.

31 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18 735 зрителей.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Ванкувер Кэнакс
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