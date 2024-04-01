Гущин и Романов признаны звездами матча за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл на выезде «Калгари Ранглез» со счетом 4:1.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» форвард Данил Гущин набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой встречи, вратарь Георгий Романов отразил 30 из 31 броска и стал третьей звездой. У защитника Шакира Мухамадуллина результативная передача.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 50 матчей в АХЛ, в которых набрал 46 (16+30) очков. У 24-летнего Романова 26 матчей, в которых он отразил 89,5 процента бросков при коэффициенте надежности 3.30.