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НХЛ

Сегодня, 00:49

Гущин и Романов признаны звездами матча за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл на выезде «Калгари Ранглез» со счетом 4:1.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» форвард Данил Гущин набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой встречи, вратарь Георгий Романов отразил 30 из 31 броска и стал третьей звездой. У защитника Шакира Мухамадуллина результативная передача.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 50 матчей в АХЛ, в которых набрал 46 (16+30) очков. У 24-летнего Романова 26 матчей, в которых он отразил 89,5 процента бросков при коэффициенте надежности 3.30.

Шакир Мухамадуллин
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
Даниил Гущин
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