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НХЛ

Сегодня, 07:35

Два очка Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Аризону»

Сергей Разин
корреспондент
8 октября. «Ванкувер» — «Аризона» (4:0). Андрей Кузьменко против Коннора Тимминса.
Фото USA Today Sports

«Ванкувер» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 4:0.

2 (1+1) очка набрал Андрей Кузьменко, еще по голу забили Бо Хорват, Дакота Джошуа и Элиас Петтерссон. Форвард «Кэнакс» Василий Подколзин нанес один бросок по воротам.

Кузьменко на предсезонке НХЛ набрал 6 (3+3) очков. При этом в матче с «Аризоной» 26-летний россиянин забил после выхода из штрафного бокса.

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» 13 октября встретится с «Эдмонтоном», «Аризона» 9 октября проведет заключительный матч предсезонки против «Вегаса».

Андрей Кузьменко
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Ванкувер Кэнакс
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Кузьменко забросил шайбу в ворота «Аризоны» после выхода из штрафного бокса

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