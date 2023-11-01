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НХЛ

Сегодня, 07:34

«Ванкувер» переиграл «Нэшвилл». Михеев и Кузьменко набрали по очку

Евгений Козинов
Корреспондент
1 ноября. «Ванкувер» — «Нэшвилл» — 5:2.
Фото USA Today Sports
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«Ванкувер» выиграл у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Встреча прошла на льду «Роджерс Арены» в Ванкувере.

Российские нападающие «Кэнакс» Андрей Кузьменко и Илья Михеев отметились голевыми передачами.

«Ванкувер» с 13 очками идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Нэшвилл» занимает 9-е место — 8 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Голы: Лафферти — 2 (Хьюз, Бовилье), 13:45 — 1:0. Сиссонс — 5 (Йоси, Фоуди), 16:10 — 1:1. Фаббро — 1 (Форсберг, О`Райлли), 16:40 — 1:2. Петтерссон — 3 (Хьюз, Михеев), 20:53 — 2:2. Петтерссон — 4 (бол., Кузьменко, Гронек), 36:38 — 3:2. Миллер — 5 (Босер, Хьюз), 44:11 — 4:2. Петтерссон — 5 (п.в., Бовилье, Майерс), 57:02 — 5:2.

Нереализованный буллит: Фоуди (Н), 1:22 (Вратарь).

Вратари: Демко — Ланкинен (56:30 — 57:02).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (10+6+11) — 26 (9+9+8).

Наши: Кузьменко (13.38/1/-1), Михеев (16.20/1/+1) — Тренин (16.22/0/+1).

1 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Андрей Кузьменко
Илья Михеев
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