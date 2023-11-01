Ганье подписал двусторонний контракт с «Эдмонтоном» до конца сезона

Канадский форвард Сэм Ганье подписал контракт с «Эдмонтоном».

Как сообщает пресс-служба клуба, 34-летний хоккеист заключил двустороннее соглашение до конца сезона-2023/24. Зарплата в НХЛ — 775 тысяч долларов.

Ганье пришел в «Эдмонтон» в третий раз за карьеру. Ранее он играл за клуб с 2007 по 2014 и с 2019 по 2020 года. В текущем сезоне канадец провел 3 игры за фарм-клуб «Ойлерс» в АХЛ и набрал 5 (1+4) очков.

В прошлом сезоне Ганье выступал за «Виннипег». Он сыграл за клуб 48 матчей регулярного чемпионата НХЛ и набрал 14 (8+6) очков.