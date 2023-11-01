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Сегодня, 08:10

«Ванкувер» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ванкувер» и «Нэшвилл» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Матч проходил в Ванкувере и завершился победой хозяев — 5:2.

Видео лучших моментов игры «Ванкувер» — «Нэшвилл» опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российские нападающие «Кэнакс» Андрей Кузьменко и Илья Михеев отметились голевыми передачами.

«Ванкувер» с 13 очками идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Нэшвилл» занимает 9-е место — 8 очков.

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