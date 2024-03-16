«Ванкувер» на своем льду примет «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 17 марта. Матч состоится на многофункциональной крытой арене «Роджерс-арена» в Ванкувере (Канада) и начнется в 05.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ванкувер» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Кэнакс» набрали 92 очка и занимают 1-е место в Западной конференции. «Кэпиталз» с 71 баллами располагаются на 10-й строчке «Востока».

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