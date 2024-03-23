«Вашингтон» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» дома по буллитам обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6 Б.

За «Кэпиталз» хет-трик оформил Сонни Милано, еще по голу забили Джон Карлсон, Коннор Макмайкл и Александр Овечкин. Победный буллит на счету Дилана Строума.

У «Харрикейнз» отличились Себастьян Ахо (хет-трик), Джейккоб Славин, Брэди Шей и Сет Джарвис.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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