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Сегодня, 01:42

«Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес», у Овечкина результативная передача

Сергей Разин
корреспондент
7 января. «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес».
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:3.

В составе «Кэпиталз» 3 (1+2) очка набрал Николас Обе-Кубель, еще по шайбе забросили Ник Дауд, Дилан Строум и Джон Карлсон, забивший за 53 секунды до сирены. Капитан столичной команды Александр Овечкин сделал результативную передачу и продлил серию с набранными очками до 5 матчей. У «Кингз» дубль оформил Кевин Фиала, еще шайбу забросил Адриан Кемпе.

После этого матча «Вашингтон» с 44 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 46 очками — на шестой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

Голы: Дауд — 6 (Обе-Кубель, Карлсон), 24:22 — 1:0. Кемпе — 15 (бол., Даути, Копитар), 27:12 — 1:1. Фиала — 9 (Дано, Андерсон), 33:02 — 1:2. Строум — 15 (Овечкин, Пачиоретти), 35:35 — 2:2. Фиала — 10 (бол., Байфилд), 41:01 — 2:3. Обе-Кубель — 4 (Дауд), 48:36 — 3:3. Карлсон — 3 (Маленстин, Обе-Кубель), 59:07 — 4:3.

Вратари: Кемпер — Тэлбот (59:13).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 34 (12+11+11) — 41 (11+18+12).

Наши: Кузнецов (12.46/0/-1), Овечкин (17.29/0/0) — Гавриков (15.58/1/-2).

7 января. Вашингтон. Capital One Arena.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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