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Сегодня, 12:00

«Вашингтон» — «Питтсбург»: время начала и где смотреть матч НХЛ 5 апреля 2024 года

Видеотрансляция матча НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 5 апреля во ВКонтакте начнется в 02.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Александр Овечкин и игроки «Вашингтона».
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» на своем льду сыграет против «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с четверга на пятницу, 5 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал-Уве Арене» в Вашингтоне в США.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Питтсбург» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте» здесь или здесь. Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Вашингтон» занимает сейчас 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 82 очка. «Питтсбург» идет на 11-й строчке «Востока», имея в своем активе 79 очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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