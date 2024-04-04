«Вашингтон» на своем льду сыграет против «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с четверга на пятницу, 5 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал-Уве Арене» в Вашингтоне в США.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Питтсбург» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте» здесь или здесь. Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Вашингтон» занимает сейчас 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 82 очка. «Питтсбург» идет на 11-й строчке «Востока», имея в своем активе 79 очков.

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