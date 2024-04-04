Агент назвал преждевременным вариант с возвращением форварда «Коламбуса» Воронкова в «Ак Барс»

Агент нападающего «Коламбуса» Дмитрия Воронкова Александр Черных поделился мнением о будущем игрока.

«Какие шансы на возвращение в «Ак Барс»? Не то что не рассматривает. Возможно, с ним был разговор, но пока все это преждевременно. Мы помним, как и до этого был разговор, обсуждали и общались. Но Дмитрий остался и показывает результат, радует болельщиков и хорошо представляет нашу страну за океаном», — цитирует агента Metaratings.ru.

В этом сезоне НХЛ 23-летний форвард провел 69 матчей и набрал 32 (17+15) очка.