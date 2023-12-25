«Вашингтон»: расписание и время начала матчей в новогодние праздники

Сегодня, 22:05
С 25 декабря 2023 года по 7 января 2024 года «Вашингтон» сыграет семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ. «СЭ» публикует информацию о расписании и времени начала игр по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встреч НХЛ можно с помощью матч-центра «СЭ».
28 декабря 2023 года. 3.00. «Рейнджерс» — «Вашингтон»
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30 декабря 2023 года. 3.30. «Айлендерс» — «Вашингтон»
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31 декабря 2023 года. 3.00. «Вашингтон» — «Нэшвилл»
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3 января 2024 года. 3.00. «Питтсбург» — «Вашингтон»
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4 января 2024 года. 3.30. «Вашингтон» — «Нью-Джерси»
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6 января 2024 года. 3.00. «Вашингтон» — «Каролина»
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7 января 2024 года. 23.00. «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»
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