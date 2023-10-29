«Вашингтон» на своем льду сыграет с «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 30 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями матча «Вашингтон» — «Сан-Хосе» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Посмотреть игру бесплатно в прямом эфире можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

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