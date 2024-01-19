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НХЛ

Сегодня, 10:10

«Вашингтон» — «Сент-Луис»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блюз» потерпели третье поражение подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся на лед после травмы и отметился голевой передачей. Российский форвард «Блюз» Никита Александров тоже сделал голевую передачу.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сент-Луис Блюз
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