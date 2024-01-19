«Вашингтон» — «Сент-Луис»: видеообзор матча

«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блюз» потерпели третье поражение подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся на лед после травмы и отметился голевой передачей. Российский форвард «Блюз» Никита Александров тоже сделал голевую передачу.

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