Василевский, Капризов и Шестеркин вошли в топ-20 действующих игроков НХЛ

Пресс-служба НХЛ представила рейтинг лучших действующих игроков лиги. Сейчас опубликован список с 20-го по 11-е место.

На 18-м месте вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, затем — форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. На 14-й строчке — вратарь «Тампы» Андрей Василевский.

Ранее форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин занял 32-е место в рейтинге, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — 30-е, вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин — 21-е.

Рейтинг лучших действующих игроков (с 20-го по 11-е места):

20. Джек Айкел, «Вегас».

19. Миро Хейсканен, «Даллас».

18. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс».

17. Кирилл Капризов, «Миннесота».

16. Митчелл Марнер, «Торонто».

15. Брейден Пойнт, «Тампа».

14. Андрей Василевский, «Тампа».

13. Джейсон Робертсон, «Даллас».

12. Адам Фокс, «Рейнджерс».

11. Джек Хьюз, «Нью-Джерси».