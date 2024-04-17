Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:34

«Вегас» обыграл «Чикаго». Дорофеев набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
17 апреля. «Вегас» — «Чикаго» — 3:1.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Вегас» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Голден Найтс» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился голевой передачей. Также в середине третьего периода после просмотра видеоповтора был отменен гол россиянина.

«Вегас» набрал 98 очков и завершил регулярку на 7-м месте в Западной конференции. «Чикаго» финишировал на 15-й строчке — 51 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Чикаго» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Макнэбб — 4 (Гертл, Дорофеев), 36:25 — 1:0. Амадио — 14, 47:13 — 2:0. Дикинсон — 22 (Бедард, Курашев), 56:02 — 2:1. Руа — 13 (п.в., Хауден, Айкел), 58:24 — 3:1.

Вратари: Томпсон — Мразек (58:00 — 58:24).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 36 (11+10+15) — 24 (8+5+11).

Наши: Барбашев (16.28/3/+1), Дорофеев (13.48/3/+1) — -.

17 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Чикаго Блэкхокс
0
Читайте также
Атлет из США оправдал положительный допинг-тест чужой экипировкой
Орлов о «Спартаке»: «Надо очищать эту конюшню от секонд-хенда»
JP сообщил об определении ЦАХАЛ тактики ответного удара по Ирану
Игнашевич сдал Кубок в угоду РПЛ, а Чалов набивал статистику. Что случилось в матче ЦСКА - «Балтика»
ПСЖ одержал победу над «Барселоной» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
СМИ узнали о ликвидации снайперши ВСУ Шинкаренко с позывным Виски
Популярное видео
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Монреаль» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ