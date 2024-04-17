«Вегас» обыграл «Чикаго». Дорофеев набрал одно очко

«Вегас» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Голден Найтс» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился голевой передачей. Также в середине третьего периода после просмотра видеоповтора был отменен гол россиянина.

«Вегас» набрал 98 очков и завершил регулярку на 7-м месте в Западной конференции. «Чикаго» финишировал на 15-й строчке — 51 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Чикаго» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Макнэбб — 4 (Гертл, Дорофеев), 36:25 — 1:0. Амадио — 14, 47:13 — 2:0. Дикинсон — 22 (Бедард, Курашев), 56:02 — 2:1. Руа — 13 (п.в., Хауден, Айкел), 58:24 — 3:1.

Вратари: Томпсон — Мразек (58:00 — 58:24).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 36 (11+10+15) — 24 (8+5+11).

Наши: Барбашев (16.28/3/+1), Дорофеев (13.48/3/+1) — -.

17 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.