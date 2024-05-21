Шесть российских хоккеистов продолжают выступление в Кубке Стэнли

Сегодня, 09:58
В полуфинальных сериях Кубка Стэнли «Даллас» сыграет с «Эдмонтоном», а «Рейнджерс» встретится с «Флоридой». Борьбу за трофей продолжают шесть российских хоккеистов.
«Нью-Йорк Рейнджерс»: Игорь Шестеркин, Артемий Панарин.
«Флорида Пантерз»: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов, Владимир Тарасенко.
«Даллас Старз»: Евгений Дадонов.
«Рейнджерс» и «Флорида» проведут первый матч полуфинальной серии 23 мая в Нью-Йорке, а «Даллас» примет дома «Эдмонтон» 24 мая.
Последним обладателем Кубка Стэнли среди россиян стал Иван Барбашев. Нападающий выиграл трофей вместе с «Вегасом» в прошлом сезоне.