Шесть российских хоккеистов продолжают выступление в Кубке Стэнли

В полуфинальных сериях Кубка Стэнли «Даллас» сыграет с «Эдмонтоном», а «Рейнджерс» встретится с «Флоридой». Борьбу за трофей продолжают шесть российских хоккеистов.

«Нью-Йорк Рейнджерс»: Игорь Шестеркин, Артемий Панарин.

«Флорида Пантерз»: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов, Владимир Тарасенко.

«Даллас Старз»: Евгений Дадонов.

«Рейнджерс» и «Флорида» проведут первый матч полуфинальной серии 23 мая в Нью-Йорке, а «Даллас» примет дома «Эдмонтон» 24 мая.

Последним обладателем Кубка Стэнли среди россиян стал Иван Барбашев. Нападающий выиграл трофей вместе с «Вегасом» в прошлом сезоне.