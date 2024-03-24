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НХЛ

24 марта, 08:03

«Вегас» обыграл «Коламбус», Барбашев и Дорофеев забили по одному голу

Руслан Минаев
Иван Барбашев (справа).
Фото USA Today Sports
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«Вегас» дома обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев по одной шайбе забросили Иван Барбашев и Павел Дорофеев. У гостей голевой передачей отметился Кирилл Марченко.

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов сделал 43 сейва.

«Вегас» набрал 83 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Коламбуса» — 58 очков и 16-я строчка таблицы «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Коламбус» — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы: Гудбрэнсон — 5 (Веренски, Марченко), 4:32 — 0:1. Барбашев — 15 (Руа), 23:31 — 1:1. Айкел — 23 (Уайтклауд, Стивенсон), 24:57 — 2:1. Дорофеев — 10 (Теодор, Манта), 43:03 — 3:1. Айкел — 24 (бол., Теодор, Стивенсон), 57:18 — 4:1. Майер — 1 (Воронков, Фикс-Волански), 59:48 — 4:2.

Вратари: Хилл (Томпсон, 44:00) — Тарасов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 47 (8+22+17) — 22 (10+3+9).

Наши: Барбашев (16.16/4/0), Дорофеев (13.07/2/+1) — Воронков (11.36/0/-1), Марченко (16.11/3/+1), Проворов (20.17/1/-1).

24 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18225 зрителей.

Иван Барбашев
Кирилл Марченко
Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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