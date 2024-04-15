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НХЛ

Сегодня, 03:00

«Вегас» — «Колорадо»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Колорадо» — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У «Голден Найтс» дубль оформил Уильям Карлссон, по голу у Ивана Барбашева и Томаса Гертла, Павел Дорофеев оформил результативную передачу. У «Эвеланш» отличились Росс Колтон, Кайл Макар и Микко Рантанен, вратарь Александр Георгиев отразил 26 бросков из 30.

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НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Колорадо Эвеланш
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