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НХЛ

Сегодня, 02:46

Гонка бомбардиров НХЛ: Маккиннон сократил отставание от Кучерова до трех очков

Сергей Разин
корреспондент
Нэйтан Маккиннон.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:4 ОТ).

Таким образом, 28-летний канадец набрал 138 (51+87) очков в сезоне и сократил отставание от форварда «Тампы» Никиты Кучерова в гонке бомбардиров. На счету 30-летнего россиянина 141 (43+98) очко.

На третьем месте находится капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который набрал 130 (31+99) очков. На четвертой строчке нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, у которого 118 (48+70) очков.

Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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