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НХЛ

22 марта, 08:17

«Вегас» дома обыграл «Сиэтл»

Сергей Разин
корреспондент
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«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своей площадке обыграл «Сиэтл» со счетом 3:1.

В составе хозяев дубль оформил Джек Айкел, еще один гол забил Киган Колесар, у гостей шайбу забросил Джаден Шварц.

После этого матча «Вегас» с 81 очком занимает восьмое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 68 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сиэтл» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Айкел — 22 (Маршессо, Макнэбб), 8:14 — 1:0. Шварц — 12 (бол., Эванс, Бьоркстранд), 53:29 — 1:1. Колесар — 6 (Хауден, Руа), 58:40 — 2:1. Стивенсон — 15 (бол., п.в., Макнэбб), 59:48 — 3:1.

Вратари: Томпсон — Грубауэр (59:06 — 59:48).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 37 (12+11+14) — 21 (6+10+5).

Наши: Барбашев (20.06/3/+1), Дорофеев (9.29/0/0) — -.

22 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 033 зрителя.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сиэтл Кракен
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