Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

20 марта, 07:38

«Тампа» обыграла «Вегас», у Кучерова гол и ассистентский хет-трик

Сергей Разин
корреспондент
Никита Кучеров (слева).
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Вегас» со счетом 5:3.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил Брэйден Пойнт, еще по шайбе забросили Энтони Сирелли и Энтони Даклер, Никита Кучеров отметился голом и ассистентским хет-триком, вратарь Андрей Василевский отразил 24 броска из 27. У «Голден Найтс» отличились Джонатан Маршессо, Бретт Хауден и Бен Хаттон.

После этого матча «Тампа» с 80 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Вегас» с 79 очками — на восьмой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)

Голы: Маршессо — 37 (Теодор, Айкел), 1:14 — 1:0. Чирелли — 15 (мен., Хагель), 7:00 — 1:1. Дюклер — 19 (Кучеров), 10:37 — 1:2. Хауден — 6 (Колесар), 36:52 — 2:2. Пойнт — 37 (бол., Кучеров, Стэмкос), 44:52 — 2:3. Хаттон — 2 (Колесар), 48:16 — 3:3. Пойнт — 38 (Кучеров, Раддиш), 52:14 — 3:4. Кучеров — 41 (п.в., Чернак, Стэмкос), 58:51 — 3:5.

Вратари: Хилл (58:33 — 68:51) — Василевский.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (7+8+12) — 21 (10+3+8).

Наши: Барбашев (15.58/0/-1) — Кучеров (20.00/2/+1).

20 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
190
Читайте также
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Анахайм»

«Лос-Анджелес» обыграл «Чикаго», у Гаврикова гол и передача