Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

20 марта, 07:44

«Лос-Анджелес» обыграл «Чикаго», у Гаврикова гол и передача

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 6:2.

В составе «Кингз» 3 (2+1) очка набрал Анже Копитар, еще по шайбе забросили Алекс Лаферрье, Филипп Дано и Тревор Льюис, Владислав Гавриков набрал 2 (1+1) очка. У «Блэкхокс» шайбы на счету Ника Фолиньо и Кевина Корчински.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 81 очком занимает седьмое место в Западной конференции, «Чикаго» с 43 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Чикаго» — 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)

Голы: Лафферье — 11 (Лизотт, Дюбуа), 12:03 — 1:0. Фолиньо — 16 (бол., Курашев, Джонс), 14:27 — 1:1. Гавриков — 5 (Копитар, Кемпе), 29:32 — 2:1. Копитар — 21 (Кемпе), 31:52 — 3:1. Копитар — 22 (бол., Кемпе, Фиала), 39:08 — 4:1. Дано — 16 (Мур, Фиала), 45:47 — 5:1. Корчински — 5 (Курашев, Бедард), 54:16 — 5:2. Льюис — 8 (Дюбуа, Гавриков), 57:10 — 6:2.

Вратари: Тэлбот — Мразек.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 24 (6+11+7) — 24 (5+9+10).

Наши: Гавриков (20.28/2/+2) — Зайцев (18.44/0/0).

20 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Чикаго Блэкхокс
Обсудить
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тампа» обыграла «Вегас», у Кучерова гол и ассистентский хет-трик

«Ванкувер» одержал победу над «Баффало»