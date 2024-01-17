«Айлендерс» проиграли «Виннипегу». Сорокин сделал 40 сэйвов

«Виннипег» на своем льду переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 40 из 43 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Виннипег» набрал 62 очка и лидирует в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 11-й строчке в Восточной конференции — 48 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Айлендерс» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Виларди — 11 (Лаури, Моррисси), 9:41 — 1:0. Ли — 12 (Райлли, Ахо), 15:53 — 1:1. Пионк — 4 (бол., Перфетти, Шмидт), 35:19 — 2:1. Эпплтон — 7 (Тонинато, Демело), 37:58 — 3:1. Ли — 13 (Хорват), 40:35 — 3:2. Коннор — 18 (п.в.), 58:38 — 4:2.

Вратари: Хеллибак — Сорокин (58:16 — 58:38).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 44 (13+18+13) — 38 (11+15+12).

Наши: Наместников (15.45/2/-1) — Романов (19.22/1/+1).

17 января. Виннипег. Canada Life Centre.