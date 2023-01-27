«Баффало» обыграл «Виннипег» и одержал пятую победу подряд

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 3:2.

В составе «Сэйбрз» отличились Оуэн Пауэр, Тэйг Томпсон и Виктор Олофссон, у «Джетс» шайбы забросили Нейт Шмидт и Пьер-Люк Дюбуа.

«Баффало» продлил серию побед до 5 матчей и с 55 очками расположился на девятом месте в Восточной конференции, «Виннипег» с 63 очками — на второй строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Баффало» — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы: Пауэр — 3 (Далин, Томпсон), 30:32 — 0:1. Томпсон — 34 (Так, Скиннер), 34:15 — 0:2. Олофссон — 23 (бол., Скиннер, Далин), 50:30 — 0:3. Шмидт — 5 (бол., Уилер, Лаури), 55:14 — 1:3. Дюбуа — 22 (Шайфли, Уилер), 59:17 — 2:3.

Вратари: Хеллибак — Комри.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 21 (6+5+10) — 36 (14+14+8).

Наши: — - Любушкин (16.27/1/-1).

27 января. Виннипег. Canada Life Centre. 13589 зрителей.