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НХЛ

Сегодня, 06:05

Дубль Аткинсона принес «Филадельфии» победу над «Виннипегом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Филадельфия» на выезде обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Дубль за команду оформил Кэм Аткинсон. Российский защитник «Флайерз» Егор Замула не отметился результативными действиями.

Форвард «Джетс» Владислав Наместников провел на льду 18 минут 3 секунды и не набрал очков.

«Филадельфия» набрала 52 очка в 43 матчах и занимает пятое место на «Востоке». «Виннипег» идет вторым на «Западе» с 60 баллами.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Филадельфия» — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Аткинсон — 9 (Фараби, Пелинг), 14:47 — 0:1. Аткинсон — 10 (бол., Фрост, Йорк), 22:52 — 0:2.

Вратари: Хеллибак (57:24) — Эрссон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (11+11+13) — 36 (15+16+5).

Наши: Наместников (18.03/1/0) — Замула (14.16/0/0).

14 января. Виннипег. Canada Life Centre. 14540 зрителей.

Источник: Таблица НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Филадельфия Флайерз
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