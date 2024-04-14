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НХЛ

Сегодня, 01:23

Владелец «Аризоны» прокомментировал возможный переезд команды

Сергей Разин
корреспондент
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Владелец «Аризоны» Алех Меруэло прокомментировал информацию о переезде команды в Солт-Лейк-Сити.

«В последние дни было много дискуссий о будущем команды. Я понимаю и сочувствую беспокойству наших болельщиков, нашего сообщества, наших партнеров, наших игроков, нашего фронт-офиса и всех членов нашей команды. Я надеюсь решить эти вопросы, как только смогу говорить по теме.

Мы сосредоточены на множестве нерешенных вопросов, и поэтому в настоящее время мы не можем делать какие-либо официальные публичные комментарии. однако я даю вам слово, что я буду говорить по всем этим вопросам и публично решать все ваши проблемы как можно скорее", — говорится в заявлении.

Хоккеисты &laquo;Аризоны&raquo;. Большой переезд в НХЛ: «Аризона» покидает ужасную арену?

«Аризона» на данный момент занимает 13-е место в Западной конференции, имея в активе 75 очков. Команда потеряла шанс на попадание в плей-офф.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
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