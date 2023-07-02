Во «Флориде» прокомментировали подписание контракта с Куликовым

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито высказался о подписании контракта с российским защитником Дмитрием Куликовым.

«Это еще один парень, который хотел вернуться и стать частью нашей команды. С ним у нас есть необходимая гибкость. Он может играть в любом звене, с обеих сторон. Замечательный парень. Мы действительно счастливы», — цитирует Зито журналист Джеймсон Оливе.

1 июля стало известно, что Куликов подписал однолетний контракт с «Флоридой». Ранее он выступал за команду с 2009 по 2016 годы.