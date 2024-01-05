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Сегодня, 12:26

Волков назвал Кучерова идеальным хоккеистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Победитель плей-офф НХЛ 2020 года Александр Волков заявил, что двукратный обладатель Кубка Стэнли и нападающий «Тампы» Никита Кучеров является идеальным хоккеистом.

«У этого человека есть все. Светлая голова, хорошее катание, руки, он идеальный хоккеист, всегда был и есть номером один. Ему не везло, были травмы, я всегда очень болею за него, чтобы он закончил сезон лучшим бомбардиром и, конечно, поборолся за очередной Кубок Стэнли», — приводит слова Волкова ТАСС.

Кучеров делит первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона с канадским форвардом «Колорадо» Натаном Маккинноном, оба игрока набрали по 64 очка. У Кучерова 27 заброшенных шайб и 37 голевых передач.

Источник: https://tass.ru/sport/19678169
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Александр Волков
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