Волков назвал Кучерова идеальным хоккеистом

Победитель плей-офф НХЛ 2020 года Александр Волков заявил, что двукратный обладатель Кубка Стэнли и нападающий «Тампы» Никита Кучеров является идеальным хоккеистом.

«У этого человека есть все. Светлая голова, хорошее катание, руки, он идеальный хоккеист, всегда был и есть номером один. Ему не везло, были травмы, я всегда очень болею за него, чтобы он закончил сезон лучшим бомбардиром и, конечно, поборолся за очередной Кубок Стэнли», — приводит слова Волкова ТАСС.

Кучеров делит первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона с канадским форвардом «Колорадо» Натаном Маккинноном, оба игрока набрали по 64 очка. У Кучерова 27 заброшенных шайб и 37 голевых передач.