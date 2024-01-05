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НХЛ

Сегодня, 14:01

Дементьев прокомментировал то, что Овечкин не был приглашен лигой на Матч звезд НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал то, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не был приглашен лигой на Матч звезд НХЛ.

«Нужно ли самому Овечкину участие в Матч звезд? Самому Овечкину лишние несколько дней отдыха не помешают, если он туда не попадет. Для него ничего нового на Матче звезд не будет», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

НХЛ объявила первоначальный список из 32 хоккеистов Матча звезд — по одному игроку от каждой команды, выбранному Департаментом хоккейных операций. Из россиян были выбраны нападающий «Тампы» Никита Кучеров, голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Еще 12 игроков будут отобраны с помощью голосования болельщиков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-ovechkinu-lishnie-dni-otdy-ha-ne-pomeshayut-esli-on-ne-popadet-na-match-zvezd/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Алексей Дементьев
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