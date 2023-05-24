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Сегодня, 10:35

Впервые в истории во всех 4 финалах конференций в НХЛ и НБА был зафиксирован счет 3-0

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото USA Today Sports
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Впервые в истории во всех 4 финалах конференций в НХЛ и НБА был зафиксирован счет 3-0, сообщает ESPN Stats.

В среду, 24 мая «Вегас» победил «Даллас» (4:0) в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли. «Голден Найтс» ведут со счетом 3-0 в серии. В финале Восточной конференции плей-офф НХЛ «Флорида» обыгрывает «Каролину» со счетом 3-0.

В финале Западной конференции НБА «Денвер» всухую победил «Лейкерс» (4-0 в серии). «Майами» вел в серии с «Бостоном» со счетом 3-0 до сегодняшнего дня, когда «Селтикс» выиграли четвертый матч со счетом 116:99.

Хоккей
НХЛ
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