Черных: «Непонятно, зачем Баландин сделал такие заявления. Кравцов показывал достойный результат в «Тракторе»

Александр Черных, агент форварда «Ванкувера» Виталия Кравцова, отреагировал на заявления экс-директора «Трактора» Андрея Баландина в адрес хоккеиста.

Ранее появилась информация о том, что нападающий вернется в челябинский клуб, а Баландин раскритиковал это решение.

«Во-первых, Андрей Баландин должен знать регламент, а по нему Кравцов в КХЛ принадлежит только «Трактору». Он заявил, что другие клубы — ЦСКА, СКА и «Ак Барс» — не зовут игрока, но я сомневаюсь, что он общался с Есмантовичем, Ротенбергом или Валиуллиным и знает их мысли. Также о решении Кравцова вернуться вообще никто не знал, кроме нас, его представителей, и «Трактора». Во-вторых, если клуб подписывает игрока, значит, он ему нужен. И для чего Баландин спрогнозировал то, что Виталий получит травму и может завершить карьеру? Только разве что заявить о себе. По мнению Баландина, «это средний игрок, не звезда». Но в КХЛ есть разные игроки и у всех свои роли. Перед тем, как уехать в НХЛ, Виталий показывал достойный результат в «Тракторе». Кто звезда и кто нет, это субъективное мнение. Непонятно, зачем Баландин сделал такие заявления», — приводит «РБ Спорт» слова Черных.

В феврале этого года «Рейнджерс» обменял Кравцова в «Ванкувер». 23-летний российский хоккеист отметился 1 заброшенной шайбой и 1 результативной передачей в 16 матчах за «Кэнакс».

За «Трактор» нападающий выступал с 2016 по 2019 год, а также в сезоне-2020/21 и 2021/22.