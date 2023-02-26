0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:00

Вратарь Бобровский раскрыл секрет результативности Овечкина

Марат Сафин
Шеф отдела хоккея
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему Александру Овечкину удается сохранять большую результативность в 37 лет.

— Весь хоккейный мир следит за голами Овечкина. Насколько сильно тема рекорда обсуждается в США и во Флориде, или у вас больше озабочены своей командой?

— Рекорд Овечкина обсуждает весь мир, и «Флорида» — не исключение. Уверен, что Саша побьет рекорд Уэйна Гретцки, у него все для этого есть. Овечкин уже в возрасте, но все равно забивает свои 30-40 голов.

— В чем, на ваш взгляд, сложность его щелчка из левого круга? Только лишь в силе броска?

— У него хороший и сильный бросок, шайба летит на неудобной для вратаря высоте при перемещении. Помимо броска Овечкина, у «Вашингтона» есть три-четыре варианта, как можно завершить большинство. Поэтому бригада меньшинства соперников не всегда справляется с их розыгрышем. Бывает, что упускает Сашу. Поэтому все удивляются, что он забивает с одной точки, но в стрессовой ситуации, пока перекрывают других игроков, открывается он. Вообще, у «Кэпс» хороший розыгрыш большинства. Помимо заслуг Александра, нужно отметить работу всей их бригады: партнеры отдают ему хорошие передачи.

Полностью интервью Бобровского «СЭ» читайте здесь

Александр Овечкин
Сергей Бобровский
ХК Флорида Пантерз
Обсудить
Читайте также
Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бобровский — о своем напарнике Найте: «В ближайшее время мир услышит о нем»

Бобровский рассказал, с кем из россиян в НХЛ ему удается общаться