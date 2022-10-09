Временный председатель совета директоров Федерации хоккея Канады подала в отставку

Временно исполняющая обязанности председателя правления Федерации хоккея Канады (Hockey Canada) Андреа Скиннер подала в отставку, сообщает CBC News.

Ранее Скиннер предстала перед Палатой общин по делу о групповом сексуальном насилии с участием игроков молодежной сборной.

Федерация хоккея Канады оказалась в центре скандала из-за обвинений со стороны 24-летней женщины, которая заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны нескольких игроков молодежной сборной в 2018 году.

Как выяснилось, Hockey Canada ранее урегулировала спор с женщиной, заплатив 2,7 миллиона долларов. Министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж потребовала убедиться в том, что государственные средства не использовались во внесудебном урегулировании для сокрытия этой истории.