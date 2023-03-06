Сегодня, 10:00
Сегодня на YouTube-канале «СЭ» пройдут два хоккейных эфира.
В 12.00 журналисты «СЭ» Михаил Зислис, Артур Хайруллин и Михаил Скрыль обсудят первый раунд Кубка Гагарина. Главные темы:
— вылетит ли в первом раунде «Салават Юлаев»;
— получится ли у Андрея Разина выбить ЦСКА;
— романтик Ларионов против прагматика Кудашова: кто сильнее;
— кто теперь фаворит Кубка Гагарина;
— почему в первом раунде не будет счета 4-0.
А в 14.00 Михаил Зислис и наш постоянный эксперт, комментатор и агент Сергей Федотов обсудят итоги дедлайна НХЛ — в эфире на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы эфира:
— победители и проигравшие дедлайна;
— Кейн в «Рейнджерс» — усиление или пшик;
— сенсационный обмен Орлова;
— все переходы россиян в дедлайн;
— хитрости с потолком — это нормально или нет.