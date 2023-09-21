Задоров о критике Кожевникова: «Есть люди, которые пишут от имени этих дедов-хоккеистов»

Защитник «Калгари» Никита Задоров рассказал, как относится к критике со стороны бывшего нападающего сборной СССР и двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова.

В феврале 2022 года Кожевников заявил о Задорове: «Для него то, что показывают CNN и BBC – истина. Мыслительного процесса – нуль. К сожалению, в нынешнем поколении детей соцсетей таких немало».

«Это не он написал. Это за него пишут, от его имени. Думаете, он каждый день сидит на телефоне и дает интервью? За него все это пишут. Есть люди, которые пишут от имени этих дедов-хоккеистов. Знаю ли я, или предполагаю? Я знаю это. Может, какие-то интервью он дает, но говорят, что он только гуляет, в баню ходит.

CNN я вообще ненавижу, там пропаганда. Телевизор вообще нельзя смотреть ни в одной стране мира, это манипуляция людьми. Есть интернет, исторические факты, интервью, расследования. Задавай вопросы – я про все расскажу. Что, он считает, раз я вырос в 90-х, я не видел Советский Союз? Но я знаю историю Советского Союза, читал про нее. Он скажет: «Зато какая школа хоккея была!»? Причем здесь школа хоккея? Это маленький сектор в нашем мире. Да, мне тяжело судить, я не играл в те времена, но куда смотрит весь мир? Я говорю, что хоккей не так важен, а что важно? Как народ живет, социальная составляющая», - сказал Задоров в интервью YouTube-каналу «вДудь»*.

Ранее Задоров рассказал, как относится к политической позиции нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

*признан иноагентом в РФ