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Сегодня, 13:50

Задоров ответил на вопрос об отношении к политической позиции Овечкина

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Защитник «Калгари» Никита Задоров рассказал о своем отношении к политической позиции нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Общаемся ли мы с Овечкиным? Как коллеги — да. Как я отношусь к его политической позиции? Это его мнение, оно меня не касается. Это его выбор. Я уважаю его как одного из самых, а то и самого великого русского хоккеиста. Мы с ним коллеги, мы делим площадку, но по жизненным и политическим позициям мы с ним расходимся. Вот и все, что я могу сказать», — заявил Задоров в интервью YouTube-каналу «вДудь»*.

Александр Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. 38-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. На счету форварда 822 шайбы в НХЛ, он уступает лишь легендарному канадцу Уэйну Гретцки, у которого 894 гола.

В ноябре 2017 года Овечкин вступил в неформальное патриотическое движение Putin Team.

*признан иноагентом в РФ

Александр Овечкин
Никита Задоров
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ХК Вашингтон Кэпиталз
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