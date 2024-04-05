Защитник «Калгари» Мироманов назвал причину поражения от «Виннипега»

Защитник «Калгари» Даниил Мироманов прокомментировал поражение от «Сан-Хосе» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Удаления уничтожили нас. Эти ребята — лучшие игроки в мире, и если ты получишь удаление, они накажут тебя. Наша дисциплина покинула нас», — приводит слова Мироманова официальный сайт НХЛ.

В прошедшей встрече Мироманов забросил одну шайбу. Его одноклубник Андрей Кузьменко сделал результативную передачу.

«Виннипег» набрал 98 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 12-й строчке — 73 очка.