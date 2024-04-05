Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:27

Защитник «Калгари» Мироманов назвал причину поражения от «Виннипега»

Telegram Дзен

Защитник «Калгари» Даниил Мироманов прокомментировал поражение от «Сан-Хосе» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Удаления уничтожили нас. Эти ребята — лучшие игроки в мире, и если ты получишь удаление, они накажут тебя. Наша дисциплина покинула нас», — приводит слова Мироманова официальный сайт НХЛ.

В прошедшей встрече Мироманов забросил одну шайбу. Его одноклубник Андрей Кузьменко сделал результативную передачу.

«Виннипег» набрал 98 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 12-й строчке — 73 очка.

Источник: Официальный сайт НХЛ
Даниил Мироманов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Калгари Флэймз
0
Читайте также
Бивол заявил, что контракт на бой с Бетербиевым еще не подписан
Макрон раскритиковал Россию за создание негативного фона вокруг Олимпиады
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
Форварду ярославцев пообещали отомстить за покалеченного вратаря. Что произошло после матча «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

Кучеров вышел на четвертое место в истории «Тампы» по голам в большинстве