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Сегодня, 08:37

Кучеров вышел на четвертое место в истории «Тампы» по голам в большинстве

Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров вышел на четвертую строчку в истории клуба по голам в большинстве.

В прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (7:4) российский форвард забросил 1 шайбу и отдал 2 голевые передачи. Этот гол стал 88-м для игрока в большинстве. По этому показателю он сравнялся с Брэйденом Пойнтом (88). На первой строчке находится Стивен Стэмкос (211).

В текущем сезоне 30-летний Кучеров сыграл 75 матчей, в которых набрал 133 (43+90) очка.

«Молнии» идут на шестом месте в Восточной конференции, набрав 93 очка в 76 играх.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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