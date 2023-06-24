Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:30

Защитник «Квебека» Комаров — о победе в Мемориальном кубке: «Мы прошли нереально сложный путь»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Квебек Ремпартс» Всеволод Комаров в интервью «СЭ» прокомментировал победу в Мемориальном кубке.

— Что почувствовали после выигрыша Мемориального кубка?

— Я, как и все парни, был безумно счастлив! Мы прошли нереально сложный путь к кубку. Под конец накопилась усталость. Когда выиграли, наступило опустошение от того, что все закончилось победой.

— По последним матчам не скажешь, что усталость проявлялась у игроков.

— Это да. До финала Мемориального кубка мы отдыхали четыре дня. Выиграли пару матчей, подошли спокойно к финалу и победили «Сиэтл».

— Чувствовалась принципиальность доказать, что ваша лига — сильнейшая из канадских юниорок?

— Я впервые играл в таком формате. Сначала мы выиграли свою лигу, потом поехали на мини-турнир для всех сильнейших. Как суперкубок. Пацанам, как и мне, конечно, хотелось доказать, что мы — лучшие среди команд, побеждавших в CHL.

— То, что четвертый Мемориальный кубок выигрывают команды из Лиги Квебека, о чем-то говорит?

— Даже не знаю. Не сказал бы, что уровень трех команд, с которыми мы встречались, сильно отличается. У каждой есть сильные игроки, все играют в быстрый хоккей. Больших различий я не заметил за три матча, — сказал Комаров «СЭ»?.

В начале июня «Квебек» разгромил «Сиэтл Тандербердс» в финале Мемориального кубка (5:0). Комаров забросил победную шайбу.

Полностью интервью Всеволода Комарова читайте на сайте «СЭ».

Хоккей
1
0
Читайте также
Без России и с громкими скандалами. Поляки открыли ненужную европейскую Олимпиаду
Хэмилтон и Шакира: любовь или обман наивной публики?
CNN: Пассажиры батискафа «Титан» погибли безболезненно, их тела вряд ли будут найдены
Появилось видео падения плиты на две иномарки в Москве
В США назвали атаку на Чонгарский мост самовольным решением Киева
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Питтсбурге» заявили, что не планируют обменивать выбор в первом раунде драфта и молодых игроков

Комаров — о финале Мемориального кубка: «Приходило 17-18 тысяч человек. Полный дворец!»