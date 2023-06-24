Комаров — о финале Мемориального кубка: «Приходило 17-18 тысяч человек. Полный дворец!»

Защитник «Квебек Ремпартс» Всеволод Комаров в интервью «СЭ» рассказал, как прошел чемпионский парад, приуроченный к победе в Мемориальном кубке.

— Как праздновали победу с партнерами?

— Сначала нас встречали болельщики в аэропорту. Как после победы в Лиге Квебека, так и после Мемориального кубка. Было интересно. В городе для нас организовали небольшой парад. Нас всех представили на сцене, мы сказали пару слов, прошлись с болельщиками.

— Ничего себе, вас даже в аэропорту встречали?

— Да. Было необычно. Не сказал бы, что пришло много болельщиков, но человек 200 точно встретили нас. У пацанов приехали семьи.

— Как проходил парад?

— Как такового парада по городу не получилось из-за погоды. Она начала портиться. Сначала запланировали на один день, но потом из-за погоды перенесли на день раньше. Мы вышли из стадиона, болельщики встретили нас. Потом поднялись на сцену. На экранах показали видео пройденного пути в плей-офф. Все посмотрели, нас представили. Потом мы разошлись на автограф-сессии.

— Отличился ли кто-то из партнеров, как форвард «Вегаса» Вильям Карлссон, у которого на сцене даже пришлось микрофон забрать?

— Такого не было. Сильно мы не исполняли. Могли только немного завести болельщиков. Никто не напивался.

— Встреча чемпионов в Квебеке вас шокировала?

— Конечно. Я впервые побывал на таком мероприятии. Наши болельщики — лучшие в лиге. На финал приходило 17-18 тысяч человек. Полный дворец! Играть при полных трибунах — кайф. Приятно играть, когда тебя поддерживают при каждом броске или успешном силовом приеме, — сказал Комаров «СЭ»?.

В начале июня «Квебек» разгромил «Сиэтл Тандербердс» в финале Мемориального кубка (5:0). Комаров забросил победную шайбу.

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