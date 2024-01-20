Защитник «Лос-Анджелеса» Гавриков рассказал, как играть против Макдэвида

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился нюансами игры против одного из лучших игроков мира — нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

— Каково играть целую серию плей-офф против Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля? Да еще ее чуть не выиграть?

— Да, мы не выиграли. Но, во-первых, интересно — растешь как игрок. В плей-офф все равно чуть другой хоккей, больше внимания к каждой детали, к изучению соперника. Узнал о Макдэвиде и Драйзайтле и о том, как против них стараться играть, больше, чем знал до этой серии. Что против них будет эффективнее в обороне.

— И что может сработать против Макдэвида?

— Надо понимать, как он тебя может обыграть. Он очень быстро меняет направление движения. Может резко остановиться и уйти в другую сторону. Если ты не можешь достать и выбить у него шайбу, то не должен приближаться к нему вплотную. Ты не должен оказаться на таком расстоянии от него, когда не успеешь с полного стопа уйти в обратную сторону. Если ты подходишь к нему на такую дистанцию — скорее всего, Коннор это почувствует, сделает резкий вираж и от тебя просто уедет. А если ты начнешь его толкать в спину, он только этим воспользуется, поставив корпус и еще скорость наберет. Ты должен понимать, как грамотно выбрать позицию, чтобы он не смог от тебя так легко уйти.

— Были моменты в той серии, от которых вы получили удовольствие: «Да, я сделал его!»?

— Уже не помню. Один раз выбил шайбу, когда со мной выходили два в один, после чего мы забили им гол. По-моему, у Драйзайтля, но на сто процентов не уверен. Подумал — вот так надо делать всегда. Но всегда не бывает.

В сезоне-2023/24 Гавриков набрал 12 (3+9) очков в 37 матчах за «Лос-Анджелес».