Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:39

Защитник «Оттавы» Зуб получил рассечение после броска Овечкина

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин и Артем Зуб.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб получил травму в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (6:1).

Шайба после броска капитана «Вашингтона» Александра Овечкина отскочила от клюшки Зуба и попала ему в область левого уха. Защитник упал на лед, и к нему сразу же вышел представитель медицинского штаба «Сенаторз». Зуб смог самостоятельно уйти в раздевалку, но на площадку уже не выходил.

В игре с «Вашингтоном» 28-летний защитник забросил первую шайбу в сезоне. Всего на его счету 4 игры и 3 (1+2) очка.

«Оттава» с 6 очками лидирует в Восточной конференции.

Александр Овечкин
Артем Зуб
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
0
Читайте также
Елизавета Туктамышева завершит карьеру в фигурном катании
Эрмосо впервые вызвана в женскую сборную Испании после скандала с поцелуем
Сийярто указал на лицемерную реакцию премьера Эстонии на встречу Путина и Орбана
Убитыми в Подмосковье оказались сын и теща Стаса Намина
Байден выступит с обращением к нации по Израилю и Украине 19 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин в третий раз в карьере не забил в 3 стартовых матчах сезона НХЛ