Защитник «Сан-Хосе» Охотюк: «В раздевалке нам не запрещают говорить по-русски»

Российский игрок обороны «Сан-Хосе» Никита Охотюк в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об общении с другими россиянами в команде.

— В системе «Шаркс» очень много молодых игроков из России — в той же «Барракуде» с вами играли вратарь Романов, защитник Мухамадулин, нападающий Гущин. Кого первым ожидаете увидеть в первой команде?

— Тут я не эксперт. Это ведь от многих факторов зависит — не только от качества игры, но и кто с какого края, какой у кого хват... Уверен, что большие шансы у всех. С Шакиром (Мухамадулиным. — Прим. И.Р.) знаком с «Нью-Джерси», когда он в конце первого сезона приезжал, поддерживаем связь. С Даней Гущиным одно лето тренировались вместе в Екатеринбурге. С Романовым познакомились уже в этом году. Когда лагерь был, проводили много времени, на выездах ходили на ужины вместе.

— Собственно в «Шаркс» много общаетесь с Николаем Кныжовым и Александром Барабановым?

— У Барабанова дети, своя жизнь. А с Кныжовым часто и после тренировок можем посидеть, поговорить, и на льду друг другу пасуемся. В одну пару нас, правда, пока ни разу еще не ставили.

— По-русски в раздевалке разрешают говорить?

— Пока не запрещали вроде! Но через всю раздевалку по-русски точно не орем, ха-ха.

— Как дела у травмированного Барабанова? Нет у него чувства облегчения, что отскочил из-за сломанного пальца от всех этих жутких разгромов?

— Идет на поправку. Палец уже особо не болит, сегодня должен был ехать делать снимок. Мне кажется, любой игрок, когда у него травма, скучает по хоккею — даже если команда проигрывает. Для нас выйти на лед — это что-то особенное.

— Мухамадулин еще в прошлом году выступал за «Салават Юлаев». За океаном осваивается быстро?

— Да. Если честно, я удивлен, как быстро он прибавляет в английском, учитывая, что это его первый полноценный сезон в Северной Америке. Молодец, все хватает на лету. Только пока немножко стесняется говорить.

Ранее Охотюк рассказал об атмосфере в команде после двух поражений со счетом 1:10 и 2:10.